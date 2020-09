Politie Hongkong bestookt demonstranten met pepperspray

De politie heeft pepperspray afgevuurd naar demonstranten in Hongkong tijdens protesten tegen het uitstellen van de verkiezingen en de Chinese veiligheidswet. De parlementsverkiezingen werden uitgesteld door leider Carrie Lam in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het besluit is echter ook een klap voor de pro-democratiebeweging, die had gehoopt op een historische meerderheid. In de Wetgevende Raad, zoals het parlement van Hongkong heet, wordt de helft van de leden verkozen en de andere helft benoemd. De benoemde leden gelden doorgaans als pro-Chinees.