GroenLinks: geen steun voor coronawet van De Jonge

“De wet zit echt niet goed in elkaar”, zegt Klaver tegen nieuwssite NU.nl. De coronawet geeft de maatregelen om verspreiding van het virus af te remmen een juridische onderbouwing. De maatregelen liggen nu nog vast in lokale noodverordeningen, maar die hebben normaal gesproken een tijdelijk karakter, terwijl het virus langer dan eerst gedacht blijft rondwaren in Nederland.

Volgens de GroenLinks-voorman mag de minister door de wet, zoals deze nu voor ligt, straks “zonder goedkeuring van het parlement grondrechten inperken”. Parlementariërs mogen het wat hem betreft “niet laten gebeuren” dat het kabinet straks “per decreet” kan regeren.

Nieuwe versie

Kamerleden werden vrijdag bijgepraat door experts over de voorgenomen wet, die overigens al eerder is vertraagd na kritiek. Hoewel de nieuwe versie een stuk beter is dan de oude, zitten er nog steeds behoorlijk wat haken en ogen aan, stellen deskundigen. Ook hun kritiek richt zich vooral op de bevoegdheden die het kabinet door de wet krijgt.

Binnenkort buigt de Kamer zich uitgebreid over de wet, waar kritisch naar gekeken zal worden. Ook als de coalitie, met steun van een kleine oppositiepartij, een meerderheid in de Tweede Kamer haalt, wordt het zoeken naar draagvlak in de Eerste Kamer, waar de coalitiepartijen maar 33 van de 75 zetels bezet.