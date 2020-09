Duitsland stuurt coronahulp naar zwaar getroffen India

Minister Gerd Müller van Ontwikkelingssamenwerking zegt in Duitse media dat 330.000 testkits en 600.000 stuks beschermende uitrusting beschikbaar worden gesteld. Ook wordt voor 460 miljoen euro aan leningen verstrekt om hulpverlening mee te financieren. Het gaat volgens Müller om een van de grootste coronasteunpakketten ter wereld.

Het coronavirus lijkt wereldwijd het snelst om zich heen te grijpen in India, waar zo’n 1,3 miljard mensen wonen. Er kwamen onlangs in ongeveer twee weken tijd een miljoen nieuwe besmettingen bij. De autoriteiten hebben inmiddels bij 4,1 miljoen mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Dat zijn er iets minder dan in Brazilië, dat na de VS de meeste coronagevallen heeft gemeld.

De Indiase regering probeerde de uitbraak eerder dit jaar het hoofd te bieden door een strenge lockdown af te kondigen, maar zag zich later genoodzaakt de maatregelen te versoepelen. Tijdens de coronacrisis verloren in enkele maanden tijd vele miljoenen mensen hun baan.