Tenet passeert grens van 100 miljoen dollar

De film Tenet heeft ondanks de coronacrisis wereldwijd al 100 miljoen dollar (circa 84 miljoen euro) opgebracht. Christopher Nolans nieuwste thriller passeerde die grens zaterdag tijdens het openingsweekend in China. Daar alleen al bracht de film tot nu toe 20 miljoen dollar op.

Dat betekent volgens Variety dat Nolan al scoort zoals gemiddeld, ook terwijl verschillende bioscopen nog gesloten zijn of beperkt publiek toelaten. Het moet nog blijken of genoeg zalen open gaan om ervoor te zorgen dat de film winst maakt. Tenet had een productiebudget van 200 miljoen dollar waar nog een flink bedrag bovenop kwam voor de marketing van de film.

De film is de eerste grote titel die uitkwam na de wereldwijde sluiting van de bioscopen. In Europa draait Tenet ruim anderhalve week. Naast China volgde ook de Verenigde Staten deze week, daar zijn echter nog vele bioscopen gesloten.