Onrust in Leipzig houdt aan: meerdere agenten gewond

Het is al dagen onrustig in de Oost-Duitse stad. Daar ontruimden de autoriteiten woensdag een krakerspand, met straatprotesten tot gevolg. Betogers vinden onder meer dat er te weinig betaalbare huisvesting is.

De politie schat dat zich zaterdag weer zo’n 500 mensen verzamelden voor een protestactie. Die liep al snel uit de hand. Deelnemers staken vuurwerk af, ondanks een verbod. Ook zou met stenen zijn gegooid.

Stopzetten

De politie gaf uiteindelijk opdracht de demonstratie stop te zetten, maar ook na middernacht waren nog veel betogers op de been. Zij wierpen barricades op en zouden ook vuilnisbakken in brand hebben gestoken.

Ook eerdere protesten liepen uit de hand. Burgemeester Burkhard Jung van de stad uitte daar zaterdag al kritiek op. “Je maakt geen leefruimte vrij door agenten aan te vallen en barricades in brand te steken.”