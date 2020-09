Gemiddeld 2,6 miljoen mensen keken naar aftrap Wie is de mol?

Gemiddeld ruim 2,6 miljoen mensen hebben zaterdagavond naar de eerste aflevering gekeken van de speciale jubileumreeks van Wie is de mol?. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Het gaat om precies te zijn om 2.665.000 mensen. SKO laat sinds enige tijd niet alleen het gemiddelde maar ook het totale aantal kijkers van een programma zien. Op deze aflevering van Wie is de Mol? stemden in totaal 3.393.000 kijkers af.

Te zien was dat tien oud-deelnemers weer op zoek gingen naar de saboteur. Het waren Tygo Gernandt, Nadja Hüpscher, Tina de Bruin, Ron Boszhard, Jeroen Kijk in de Vegte, Nikkie de Jager, Peggy Vrijens, Ellie Lust, Patrick Martens en Horace Cohen. Tina de Bruin viel als eerste af. Het extra seizoen is ter ere van het 20-jarig bestaan van het programma dat elk seizoen miljoenen kijkers trekt.

Vorige seizoen

Het vorige seizoen keken ruim 3,5 miljoen mensen naar de finale. Singer-songwriter Rob Dekay bleek die keer de mol. Acteur en presentator Buddy Vedder was de winnaar en ging naar huis met de pot van 13.400 euro. Het jubileumseizoen werd voor de coronacrisis al opgenomen in Toscane. Rik van de Westelaken presenteert ook nu het programma weer.

Ook deze keer kunnen kijkers na de uitzendingen op NPO 1 kijken naar het napraatprogramma Moltalk op NPO 3. Daar keken zaterdagavond gemiddeld 963.000 mensen naar. Nieuw dit jaar is een napraatprogramma met Lavezzi Rutjes. Hij is het 7-jarige zoontje van oud-voetballer Nathan Rutjes, die vorig seizoen meedeed aan het programma en het tot de finale schopte. Dat programma, Mollenstreken, is zondagavond te zien om 18.45 uur op NPO Zapp en het YouTube-kanaal van Zapp.