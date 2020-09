Tyfoon Haishen nadert Japan

Volgens de nationale omroep NHK is door de tyfoon de stroom in meer dan 3000 huizen in Okinawa en meer dan 8000 huizen in Amamioshima uitgevallen. Tot nu toe zijn er twee gewonden gevallen.

“Gebieden waar de tyfoon passeert, zullen naar verwachting recordhoge windsnelheden en golven zien”, vertelde een meteorologische functionaris zondag tijdens een landelijke persconferentie op tv. “Ik dring er bij iedereen op aan uiterst voorzichtig te zijn, de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen en je eigen leven te beschermen. Als je eenmaal een gebied met veel wind binnenkomt, kun je misschien niet naar een veiligere plek verhuizen.”

Er worden tegen maandag windsnelheden tot 252 km per uur verwacht, aldus het meteorologisch bureau. Het centrum van de tyfoon bevond zich op zondag nabij Amamioshima, tussen Kagoshima en Okinawa, en trok met een snelheid van 20 kilometer per uur naar het noorden. Luchtvaartmaatschappijen hebben meer dan 500 vluchten geannuleerd die vertrekken vanuit Okinawa en Zuid-Japan, zei NHK.