Jury onderzoekt dood zwarte man in Rochester

De openbare aanklager van New York stelt een grand jury in die de dood van de zwarte man Daniel Prude moet onderzoeken. Prude werd eind maart aangehouden in Rochester en overleed een week later aan de gevolgen van verstikking.

Bij zijn arrestatie kreeg Prude, die naakt was en schijnbaar onder invloed van drugs, een kap over zijn hoofd en werd hij door agenten tegen de grond gedrukt. Zijn familie had de beelden van een bodycam verkregen met een beroep op regels over openbaarheid van informatie. De beelden doken woensdag op en sindsdien zijn er protesten in Rochester.

De vorming van de grand jury, een groep burgers die besluit of de openbaar aanklager voldoende bewijs heeft om vervolging in te stellen, betekent een versterking van de reactie van de autoriteiten op de dood van Prude. “De familie Prude en de gemeenschap in Rochester hebben veel pijn en angst doorstaan”, zei de procureur-generaal Letitia James van de staat New York in een verklaring.

Aanvaring

De aankondiging komt een dag nadat het in Rochester opnieuw tot een aanvaring kwam tussen demonstranten en de politie. Drie agenten raakten gewond toen betogers tegen racisme en politiegeweld met stenen gooiden en vuurwerk afstaken in het centrum van de stad. Zeker elf mensen werden gearresteerd.

De New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo zei op Twitter het besluit om de grand jury te vormen “toe te juichen”. “Uitgestelde gerechtigheid is geen gerechtigheid en de New Yorkers verdienen de waarheid.”

Vrijdag werden zeven politieagenten die betrokken waren bij de fatale aanhouding van Prude op non-actief gesteld.