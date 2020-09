Italië trapt festiviteiten rond Dante-jaar af

In Italië zijn zaterdag de festiviteiten begonnen ter ere van de zevenhonderdste sterfdag van de nationale dichter Dante Alighieri. President Sergio Mattarella kwam naar de stad Ravenna in de regio Emilia-Romagna waar het graf van Dante zich bevindt. De laatste rustplaats van de middeleeuwse dichter is gerenoveerd en weer te bezoeken.

De burgemeester van de stad, Michele de Pascale, stond tijdens de viering stil bij de veelzijdigheid van Dante. Volgens media sprak hij over “de theoloog, de historicus, de filosoof en de politicus” en over zijn rol als nationaal symbool dat vandaag de dag nog steeds erg belangrijk is voor Italianen.

De kunstenaar leefde van 1265 tot 1321. Zijn epos De goddelijke komedie beschrijft een fictieve wandeling door de drie rijken van het hiernamaals: de hel, het vagevuur en het paradijs. Het gedicht geldt als een van de belangrijkste werken in de wereldliteratuur. Het maakte van het Italiaans een literaire taal en heeft het denken en de verbeelding in Europa mede vorm gegeven.

In september staan ​​nog meer evenementen gepland in Ravenna. Vanaf dat moment wordt het Dante-jaar tot ver in 2021 ook op veel andere plaatsen in Italië gevierd.