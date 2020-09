Ex-president Mali voor medische behandeling naar buitenland

Voormalig president van Mali, Ibrahim Boubacar Keita, heeft zaterdag het Afrikaanse land verlaten voor medische behandeling in de Verenigde Arabische Emiraten. Vorige maand werd hij afgezet door militairen die een staatsgreep pleegden.

Keita verliet donderdag het ziekenhuis nadat hij was behandeld na een kleine beroerte.

De 75-jarige president werd 18 augustus afgezet. Hij liet meteen weten af te treden om bloedvergieten te voorkomen. Hij is zeven jaar aan de macht geweest in het verscheurde straatarme Sahelland dat wordt geteisterd door onder meer geweld van jihadisten in het noorden.

Keita is impopulair in het land van naar schatting 20 miljoen inwoners. Velen houden hem verantwoordelijk voor de onveiligheid en de slepende politieke en economische crises. De militairen zeggen met hun Nationaal Comité voor Volkswelzijn een overgangsregering te hebben gevormd.