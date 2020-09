‘Mythische’ Bugatti van oud-koning van België geveild

Een zeldzame Bugatti die eerder in het bezit was van de Belgische koning Leopold III heeft op een veiling in Londen ruim 9,5 miljoen euro opgeleverd. Volgens het veilinghuis Gooding & Company is niet eerder zo’n groot bedrag voor een Bugatti neergelegd.

Het gaat om de Bugatti Type 59 Sports uit 1934. Volgens het veilinghuis wordt de “mythische type 59” beschouwd al een van de meest elegante racewagens van voor de Tweede Wereldoorlog. Het veilinghuis had vooraf dan ook gehoopt op een opbrengst van ruim 11 miljoen euro.

De auto maakte deel uit van het Grand Prix-team van Bugatti in het seizoen 1934-1935. Met de Franse coureur René Dreyfus werd destijds de derde plek gehaald bij de GP van Monaco en op het Belgische circuit in Spa zelfs gewonnen. De auto is daarna omgebouwd, met een nieuwe versnellingsbak, aangepast chassis en koetswerk. De auto werd zwart geschilderd en in 1937 verkocht aan de grootvader van koning Filip, die een fervent Bugatti-liefhebber was.