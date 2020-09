Ron Boszhard en Ellie Lust doen opnieuw mee aan Wie is de mol?

Tygo Gernandt, Nadja Hüpscher, Tina de Bruin, Ron Boszhard en Jeroen Kijk in de Vegte krijgen een tweede kans in de speciale jubileumreeks van Wie is de mol? Ook Nikkie de Jager, Peggy Vrijens, Ellie Lust, Patrick Martens en Horace Cohen gaan opnieuw op zoek naar de saboteur, werd zaterdagavond duidelijk in de eerste aflevering van het extra seizoen op NPO 1.