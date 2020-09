Wit-Russisch oppositielid Kovalkova naar Warschau uitgeweken

De Wit-Russische oppositieactivist Olga Kovalkova is zaterdag aangekomen in de Poolse hoofdstad Warschau. Zij zegt dat ze door het Loekasjenko-regime in Wit-Rusland is gedwongen om het land te verlaten.

Kovalkova, een prominent lid van de coördinatieraad van de oppositie, werd op 25 augustus veroordeeld tot tien dagen cel. Volgens haar hebben de autoriteiten haar te verstaan gegeven dat er meer arrestaties wachten als zij niet weg zou gaan uit Wit-Rusland.

“Vertegenwoordigers van de politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken kwamen naar me toe en zeiden dat ik lange tijd zou worden vastgezet als ik niet zou weggaan. Ze zeiden dat ik oneindig vaak opnieuw gearresteerd zou worden”, aldus Kovalkova tijdens een persconferentie in Warschau.

Grensovergang

“Ze kwamen naar het detentiecentrum waar ik in isolatie zat, gaven me een pet, een masker en namen me mee uit de gevangenis. Ik lag op de achterbank, zodat ik niets kon zien.” Kovalkova vertelde dat ze daarna is meegenomen naar een grensovergang, vanwaar ze naar de Poolse hoofdstad is gereisd.

Op dezelfde dag dat Kovalkova in Polen aankwam maakten de autoriteiten daar bekend dat oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die in Litouwen in ballingschap verblijft, woensdag de Poolse premier Mateusz Morawiecki ontmoet.

Massale protesten

Wit-Rusland is sinds begin augustus in de greep van massale protesten. President Aleksandr Loekajsenko, die de voormalige Sovjet-Republiek al 26 jaar op autoritaire wijze bestuurt, claimt dat hij de presidentsverkiezingen die toen werden gehouden, met 80 procent van de stemmen heeft gewonnen. Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat die uitslag het resultaat van verkiezingsfraude is.

Mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties hebben honderden gevallen van marteling en mishandeling van Wit-Russische demonstranten door de politie gemeld. “Al deze activiteiten zullen me niet tegenhouden”, aldus een vastberaden Kovalkova. “Ik zal doorgaan met politiek bedrijven en ik ben van plan om naar Wit-Rusland terug te gaan om mijn activiteiten voort te zetten.”