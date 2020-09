Manneken Pis in dokterskleding als Brussels eerbetoon aan zorg

Brussel heeft zaterdag een eerbetoon gebracht aan zorgmedewerkers in de corona-epidemie door het bekende standbeeld van Manneken Pis in dokterskleding te steken. Het bronzen beeld van het plassende jongetje draagt momenteel een witte jas en een mondmasker.

Het beeld met fontein trekt jaarlijks duizenden toeristen. “Dit is een enorm dankwoord aan ziekenhuismedewerkers” zegt Marc Guebel namens de vereniging die het 400-jaar oude beeld beheert. “Niet alleen aan de dokters en verplegers, maar ook aan de schoonmakers, iedereen in de ziekenhuizen. Zij hebben risico’s genomen, zij hebben opmerkenswaardig werk gedaan.”

België, dat met de instituties van de Europese Unie en het NAVO-hoofdkwartier in Brussel geldt als een kruispunt in internationale betrekkingen, heeft een van de hoogste dodenaantallen per hoofd van de bevolking door corona. Bij in totaal 87.174 mensen is er een coronabesmetting vastgesteld, van wie er 9901 overleden.

Het verkleden van Manneken Pis is een eerbetoon dat doorgaans blijft voorbehouden aan beroemde historische persoonlijkheden, popsterren of topatleten. De uitdossingen gaan daarna meestal naar het naastgelegen museum.