Duizenden Wit-Russische vrouwen de straat op tegen Loekasjenko

Duizenden vrouwen hebben in Wit-Rusland gedemonstreerd tegen de omstreden president Aleksandr Loekasjenko. Op beelden op sociale media is te zien hoe zij met wit-rood-witte vlaggen door de straten van Minsk trokken en bloemen meedroegen. Ook in andere Wit-Russische steden deden vrouwen mee aan de ‘vrouwenmars’ waartoe de oppositie had opgeroepen.

In de vroege middag waren vooral studenten aan het demonstreren. Zij hadden zich verenigd in een ‘solidariteitsactie’. Er waren opnieuw tal van arrestaties, hoeveel precies maakte de politie niet bekend. Op video’s is te zien hoe vreedzaam demonstrerende studenten met geweld in busjes werden gesleurd. Ook ‘s ochtends werden tientallen mensen door de politie gearresteerd. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken kan de helft van de arrestanten een straf tegemoetzien.

Wit-Rusland is sinds begin augustus in de greep van massale protesten. President Aleksandr Loekajsenko, die de voormalige Sovjet-Republiek al 26 jaar op autoritaire wijze bestuurt, claimt dat hij de presidentsverkiezingen die toen werden gehouden, met 80 procent van de stemmen heeft gewonnen. Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat die uitslag het resultaat van verkiezingsfraude is.

‘Onacceptabel’

Loekasjenko haalde zaterdag uit naar de demonstranten omdat die volgens hem het coronavirus zouden verspreiden. “We wankelen door de straten en wrijven tegen elkaar aan”, zei hij in een kabinetsberaad dat werd uitgezonden op de staatstelevisie. “Waar is het afstand houden en dergelijke? We doen er alles aan om het moment uit te stellen dat we deze ziekte gedag kunnen zeggen. Het is onacceptabel”, aldus Loekasjenko.

Eerder had de dictator de coronapandemie juist afgedaan als “psychose”. Het virus kon volgens hem worden bestreden door naar de sauna te gaan en wodka te drinken.