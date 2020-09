D66-leider Kaag: soevereiniteit opofferen voor EU-integratie

Een belangrijk deel van haar speech wijdde Kaag aan het belang van Europese integratie en een "internationale blik".

"Laat Nederland het voortouw nemen", zei Kaag over verdere samenwerking in de Europese Unie. "Het is tijd voor echte Europese democratie. Tijd voor echte Europese defensie. Betekent dat een opoffering van nationale soevereiniteit? Ja, daar moeten we eerlijk over zijn." Volgens Kaag staat daar "een grotere soevereiniteit" tegenover, namelijk de Europese. "Wij zijn Nederlanders. En dus zijn wij ook Europeaan. Bij onze nationale driekleur horen de gele sterren net zo goed als de oranje wimpel."

Meerderheid

De oud-diplomate werd vrijdag met een overgrote meerderheid gekozen als nieuwe lijsttrekker en partijleider. Ze dankte zaterdag, op een bijeenkomst van D66-bestuurders, de leden voor "de overweldigende steun" en sorteerde voor op de aankomende verkiezingen. Volgens haar zullen die gaan over "hoe we mensen het gevoel geven dat hun lot bij ons in echt veilige handen is."

In haar speech hekelde Kaag ook de 'peilingenpolitiek' die zij naar haar zeggen de afgelopen jaren aantrof op het Binnenhof. Met een blik op de opiniepeilingen gebruiken politici te vaak het woord 'draagvlak' als "magisch beschermend schild dat alle moeilijke keuzes als vanzelf afweert".

Vertrouwen

"Als de peilingen laten zien dat sommige mensen zich zorgen maken over de kosten van klimaatbeleid, wakker je onrust aan over de wetenschap. Als de peilingen laten zien dat sommige mensen zich zorgen maken over de Europese economie, dan maak je de Italianen verdacht", zegt Kaag in een uithaal naar rechtse partijen binnen en buiten de regeringscoalitie.

Volgens haar maakt deze vorm van politiek van de Tweede Kamer "het theater van respectloze retoriek", en brokkelt het vertrouwen in de politiek zo af. D66 moet volgens Kaag in de aanloop naar de verkiezingen kiezers "overtuigen vanuit eigen kracht, ook voordat de peilingen voldoende draagvlak laten zien".