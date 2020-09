Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 654 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat blijkt uit het coronadashboard van de rijksoverheid. Daarop wordt per dag het aantal mensen gemeld dat positief is getest op corona.

Vrijdag werden nog 744 nieuwe gevallen gemeld in de voorafgaande 24 uur. Dat was de grootste stijging in een etmaal sinds 11 augustus.