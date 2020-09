Regering Italië tegen corona-demonstranten: accepteer de feiten

De Italiaanse regering heeft burgers die tegen de corona-maatregelen van de overheid willen demonstreren, kort voor de manifestatie opgeroepen om de feiten omtrent de pandemie onder ogen te zien. In Rome staat vroeg in de avond een demonstratie gepland van groepen die tegen de mondkapjesplicht, vaccinaties en afstandsregels zijn.

“We willen een einde maken aan een aanhoudende pandemie. Er is vandaag een demonstratie in Rome van mensen die geloven dat die niet bestaat. We beantwoorden ze met cijfers”, tekende het Italiaanse persbureau Ansa zaterdag op uit de mond van premier Giuseppe Conte.

Ook minister van Buitenlandse Zaken Luigi di Maio had een boodschap voor de demonstranten: “Ik roep de corona-leugenaars op om op z’n minst respect te tonen voor de families van de doden.”

Gezondheidsdictatuur

Aan het protest doen onder anderen extreemrechtse politici, hun aanhangers, en groepen vaccinatieweigeraars mee. Zij spreken van een “gezondheidsdictatuur”. Aanvankelijk stond de demonstratie in de ochtend gepland.

Het aantal nieuwe besmettingen per etmaal in Italië steeg vrijdag tot de hoogste hoeveelheid sinds begin mei. Er werden die dag meer dan 1700 nieuwe besmettingen en elf doden gemeld. In totaal zijn er meer dan 275.000 personen besmet geraakt en meer dan 35.500 coronapatiënten overleden.

Italië was het eerste Europese land waar het longvirus massaal om zich heen greep. Met name in noordelijke gebieden tekende zich in maart een nachtmerriescenario af. Ziekenhuizen werden er overspoeld met coronapatiënten en intensivecareafdelingen konden de toestroom niet meer aan.