Bewoner azc Grave gestoken door andere bewoner

Door een steekpartij in het asielzoekerscentrum (azc) in Grave is zaterdag iemand gewond geraakt. Volgens de politie kregen twee bewoners het rond 12.30 uur met elkaar aan de stok.

De ruzie escaleerde, waarbij een 38-jarige man een andere man met een mes verwondde. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader nam de benen.

Volgens de politie is de verdachte van Algerijnse afkomst. De politie is naar hem op zoek.