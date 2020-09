‘Verzoek om schrappen coronaboetes zit in de molen’

Het ministerie van Justitie en Veiligheid buigt zich op dit moment serieus over een verzoek om boetes kwijt te schelden die mensen hebben gekregen voor het overtreden van de coronaregels. Dat verzoek is gedaan door advocaat Frank van Ardenne namens vier ‘taartjeseters’ uit Schiedam en andere cliënten. Tegen het ANP zegt Van Ardenne zaterdag dat hij bericht heeft gekregen van het ministerie, dat zijn verzoek om boetes te seponeren of te herzien aan de hand van een generaal pardon in behandeling is genomen.