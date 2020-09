Veel bosbranden in Amazonegebied

In het Braziliaanse Amazonegebied woeden weer vele bosbranden. Alleen al in de eerste dagen van september zijn volgens het Braziliaanse instituut voor ruimteonderzoek (INPE) via satellietbeelden ongeveer duizend branden geregistreerd. In augustus waren er bijna 30.000. Op zaterdag viert Brazilië Amazonedag, ter herdenking van de oprichting van de provincie Amazone door Prins Pedro II in 1850.