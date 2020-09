Japan schort zoektocht naar slachtoffers scheepsramp op

Een bron bij de kustwacht zegt dat de zoektocht pas hervat kan worden als Haishen over Japan is getrokken. Dat kan dagen duren. De storm wordt zaterdagavond (lokale tijd) verwacht in Japan en gaat gepaard met enorme golven en harde wind.

De Gulf Livestock 1 had 43 bemanningsleden aan boord en vervoerde zo’n zesduizend koeien. Het schip verstuurde woensdag een noodsignaal, waarna de kustwacht uitrukte met schepen en vliegtuigen. Reddingswerkers haalden drie opvarenden uit het water, maar voor een van hen kwam de hulp te laat.

Een van de overlevenden verklaarde dat het schip tijdens zwaar weer te maken kreeg met motorproblemen en kapseisde. De autoriteiten hebben in het rampgebied de karkassen aangetroffen van koeien, maar van de meeste opvarenden ontbreekt nog elk spoor.