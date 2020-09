Minstens elf doden na explosie in moskee in Bangladesh

Na een explosie en een brand in een moskee in Bangladesh is het dodental opgelopen van een naar elf. Van de veertig gewonden stierven er in de nacht van vrijdag op zaterdag tien in een ziekenhuis in Dhaka, zeiden doktoren en de politie. Een zevenjarige jongen was vrijdag al overleden aan zijn verwondingen. Volgens een arts verkeren de meeste gewonden in kritieke toestand.