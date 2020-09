Woningbrand in Deventer

In een woning aan de Scheldestraat in Deventer heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed. De bewoners van het huis ontdekten het vuur rond 02.35 uur en schakelden de brandweer in. Ze hebben volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio op eigen kracht het pand kunnen verlaten.

De bewoners hadden rook ingeademd en zijn ter plekke door ambulancepersoneel behandeld. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis, aldus de woordvoerder. Hij zegt dat ze vanwege de schade aan de woning hoogstwaarschijnlijk de nacht elders moeten doorbrengen.