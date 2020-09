Omgekomen militairen Nederlands-Indië herdacht in Roermond

Bij het Nationaal Indië Monument in Roermond worden zaterdag voor de 33e keer de omgekomen militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea herdacht. Dat gebeurt onder meer met een toespraak van staatssecretaris Paul Blokhuis, met een kranslegging en een minuut stilte. Ook vliegen vier F-16-straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht over.