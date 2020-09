Amsterdamse nachtclubs komen in actie op Museumplein

Met de manifestatie ‘De Nacht Wacht’, die om 14.00 uur begint, willen ze aandacht vragen voor de noodlijdende financiële situatie waarin honderden nachtclubs en discotheken verkeren. De oproep wordt ondersteund door bekende clubs als Paradiso, AIR, Panama en Escape. De sector ziet mogelijkheden om open te gaan met een “helder en effectief protocol”.

“De nachtcultuur van Amsterdam is aan het verdrinken en wij kunnen dit niet laten gebeuren”, schrijven de initiatiefnemers. “Als we nu geen gezamenlijk signaal afgeven vanuit de stad en zijn inwoners, bestaat straks 95 procent van de geliefde nacht niet meer.”

De organisatie roept deelnemers op zich tijdens de manifestatie aan de coronaregels te houden. Dj Joost van Bellen gaf in elk geval aan in een uitgebreide post op Facebook dat hij erbij is. Hij zegt dat hij zich in de steek voelt gelaten en vindt dat de nachtcultuur door het kabinet wordt genegeerd.

Op het Museumplein heeft de gemeente 5000 stippen aangebracht, zodat de demonstranten voldoende afstand kunnen houden. Muziek is niet toegestaan.