Surinaamse president stopt riante lonen en toeslagen commissies

De Surinaamse president Chan Santokhi heeft voor duizenden ambtenaren salarissen en speciale toelages stopgezet. Dat heeft hij in het Surinaamse parlement gezegd. Hij grijpt naar eigen zeggen in op advies van een speciaal ingestelde presidentiële commissie voor personeelszaken. Die heeft geconstateerd dat er in de afgelopen jaren honderden commissies en werkgroepen zijn ingesteld waarvan niet duidelijk is wat hun taak en werkzaamheden zijn.

Wel is gebleken dat de leden van deze commissies vaak hoge salarissen kregen, soms ook nog aangevuld met toelages en andere voordelen zoals gratis telefoneren. “Dit drukt zwaar op ons budget. Moeten we als regering blijven zitten en niks doen?”, vroeg Santhoki zich hardop af. Dit alleen levert al 2 miljoen Surinaamse dollar (bijna 150.000 euro) per maand op’’, zo berekende Santokhi. Ook krijgen alle ministeries de opdracht om 15 procent te bezuinigen.

Santokhi benadrukte nog eens hoe belabberd de financiële situatie van Suriname op dit moment is. En hoe het had kunnen zijn als de vorige regering van Desi Bouterse niet zoveel geld geleend had en het land had opgescheept met een schuld van bijna 2,5 miljard euro. ‘’Dan was er minder armoede’’, volgens de half juli geïnstalleerde president.