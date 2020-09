Lavrov zegt dat er Oekraïense extremisten in Wit-Rusland zijn

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft Oekraïne ervan beschuldigd de onrust in Wit-Rusland aan te wakkeren. Hij zei dat circa tweehonderd in Oekraïne getrainde extremisten in Wit-Rusland zijn om het land verder te destabiliseren. Lavrov zei ook dat het geen zin heeft met de oppositieraad in Wit-Rusland te praten. Een lid van de raad, Pavel Latoesjko, is naar Polen uitgeweken als gevolg van de onderdrukking van de oppositie in Wit-Rusland.