Privacywaakhond wil informatie Apple en Google over corona-update

Apple is woensdag een stap verder gegaan met zijn eigen coronawaarschuwingen en Google doet dat binnenkort. Dat is reden voor de Autoriteit Persoonsgegevens de beide techreuzen woensdag om opheldering te vragen.

Google en Apple publiceerden in mei de technologie die kan worden gebruikt bij contactonderzoek bij coronapatiënten. Het was geen kant-en-klare app, maar een systeem dat andere apps kunnen gebruiken. Het systeem houdt bij of mensen in de buurt van een coronapatiënt zijn geweest. Zij kunnen dan worden gewaarschuwd om zich te laten testen.

In de nieuwste versie van het besturingssysteem voor iPhones, iOS 13.7, is de technologie aangepast zodat er geen officiële corona-app meer nodig is om anderen te waarschuwen. Het systeem doet dat zelf, hoewel corona-apps van overheden gewoon blijven werken. De corona-update werkt voorlopig alleen in delen van de Verenigde Staten en nog niet in Nederland. Google komt later deze maand met een vergelijkbare update voor zijn besturingssysteem Android. Apple en Google spreken over de Exposure Notifications Express.

Vrijwel elke telefoon in de wereld draait op iOS of Android. “Hiermee lijkt de rol van Google en Apple in contact-tracing nog groter te worden dan hij al was”, laat de Autoriteit Persoonsgegevens weten. De toezichthouder wil weten hoe de “tweede fase” van de systemen van Apple en Google precies werkt.