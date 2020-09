Arjen Lubach bereikt nummer 1 op bestsellerlijst

Het boek Stoorzender van cabaretier Arjen Lubach is de nieuwe nummer 1 van de Bestseller 60. Dat maakte de stichting CPNB woensdag bekend. Het boek kwam vorige week als nummer twee binnen op de bestsellerlijst.

In Stoorzender doet Arjen Lubach verslag van twee jaar uit zijn bewogen bestaan en schrijft hij over muziek, comedy, televisie, politiek, het leven en de liefde. Zo vertelt hij onder andere dat hij gaat stoppen met zijn populaire programma Zondag met Lubach. Een belangrijke reden daarvoor is dat hij op het hoogtepunt met het programma wil stoppen. Wel gaat hij door met het maken van andere televisieprogramma’s.

Verder keert De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld weer terug in de top van de Bestsellerlijst. De eerste Nederlandse winnaar van de International Booker Prize staat op de tweede plek. De nummer één van vorige week, Ongetemd leven van Glennon Doyle, is deze week terug te vinden op de achtste plaats.

In de top 10 staan verder drie nieuwkomers. Het nieuwe boek van Kluun, Familieopstelling, komt binnen op de vijfde plaats. In het boek staat dezelfde hoofdpersoon centraal als in het succesvolle boek Komt een vrouw bij de dokter. Het kookboek Lekker & Simpel ZOET komt nieuw binnen op de zevende plaats en de nieuwe roman De kaasfabriek van Simone van der Vlugt bezet de negende plaats.

---

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (2) Arjen Lubach - Stoorzender

2. (re) Marieke Lucas Rijneveld - De avond is ongemak

3. (4) Raynor Winn - Het zoutpad

4. (3) Rutger Bregman - De meeste mensen deugen

5. (-) Kluun - Familieopstelling

6. (5) Charlie Mackesy - De jongen, de mol, de vos en het paard

7. (-) Sofie Chanou/Jorrit van Daalen Buissant des Amorie - Lekker & simpel ZOET

8. (1) Glennon Doyle - Ongetemd leven

9. (-) Simone van der Vlugt - De kaasfabriek

10. (9) Charlotte Dematons - Alfabet