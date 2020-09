Megaproces tegen betrokkenen bloedbad Charlie Hebdo begonnen

Onder strenge veiligheidsmaatregelen is in Parijs het proces begonnen tegen veertien beklaagden die medeplichtig zouden zijn aan de aanslagen op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo en een joodse supermarkt in 2015. Ook werd een politieagente vermoord. De aanslagen werden gepleegd uit naam van islamitisch extremisme. Het weekblad had spotprenten van de profeet Mohammed gepubliceerd. De drie daders zijn al dood en degenen die nu terechtstaan worden verdacht van zaken als lidmaatschap van een terreurorganisatie en het financieren van terrorisme.

Door het coronavirus is het proces vijf maanden later begonnen dan de bedoeling was. Het is ook niet zoals gebruikelijk in het Paleis van Justitie op een eiland in de Seine, maar is verplaatst naar een nieuw gerechtsgebouw aan de noordelijker gelegen Porte de Clichy. Iedereen draagt er mondkapjes.

Vijf rechters en 94 advocaten behandelen het proces, waarvoor tot in november 49 zittingsdagen zijn gepland. Voorzittend rechter is Régis De Jorna. Circa tweehonderd nabestaanden of slachtoffers zijn aanwezig en er zijn 144 getuigen en veertien deskundigen opgeroepen. De speciale anti-terrorisme procureur Jean-François Ricard hoopt dat het historische proces de waarheid over schokkende gebeurtenissen aan het licht kan brengen. De bloedbaden bleken een voorloper van bloedige terroristische aanslagen in Frankrijk, in Parijs en Nice.

Bij de aanslagen waarvoor nu de veertien mensen terechtstaan, vielen in enkele dagen tijd zeventien doden. De broers Saïd en Chérif Kouachi brachten op 7 januari 2015 twaalf mensen om het leven bij Charlie Hebdo. Later doodde Amedy Coulibaly, een kennis van Chérif, een politievrouw en vier mensen bij de supermarkt in Parijs. De twee broers en Coulibaly kwamen later om het leven tijdens confrontaties met de politie. Drie verdachten worden bij verstek vervolgd. Zij vertrokken naar Syrië en zijn mogelijk dood.