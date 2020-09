‘Ga door met uitrol 5G-netwerk, maar hou gevolgen in de gaten’

De overheid en de telecomproviders kunnen doorgaan met het invoeren van een 5G-netwerk voor snel mobiel internet, maar ze moeten wel in de gaten houden wat de gevolgen voor de gezondheid van mensen zijn. Het is niet aangetoond dat de straling van het netwerk schadelijk is, maar het is ook niet helemaal uit te sluiten, concludeert de Gezondheidsraad na onderzoek.

Het 5G-netwerk maakt gebruik van meerdere frequenties. Sommige daarvan worden al gebruikt voor onder meer wifi-aansluitingen. Dat heeft niet geleid tot gezondheidsschade en die frequenties kunnen dus gewoon worden gebruikt voor 5G, aldus de Gezondheidsraad. Het adviesorgaan raadt aan om één frequentie nog niet in gebruik te nemen, omdat de mogelijke risico’s van de gezondheid daarvan nog niet genoeg zijn onderzocht.

De raad zegt in een rapport dat het niet waarschijnlijk is dat 5G-straling kan leiden tot bijvoorbeeld kanker, vruchtbaarheidsproblemen, miskramen of afwijkingen bij de geboorte. Het is wel waarschijnlijk dat blootstelling aan 5G-straling samenhangt met “veranderingen in elektrische activiteit in de hersenen”, maar het is niet bekend “of dat gunstig of ongunstig is voor de gezondheid”.