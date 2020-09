Schaakrubriek: week 36, 2020

Het is nauwelijks voor te stellen dat er ergens ter wereld een blad verschijnt, al is het het Maandblad van Vrienden van het Harmonium, waarin niet een paar keer het woord Corona of Covid voorkomt. Zo natuurlijk ook in CHESS , het blad dat nog altijd, alle Brexit-bepalingen ten spijt, met keurige regelmaat door tante Pos wordt afgeleverd. Overigens kun je in de (daar komt ‘ie) corona tijden, (waarin je als schaker niet bij het bord van een andere partij mag kijken, niet na afloop mag snelschaken en zelfs niet mag rondlopen ), natuurlijk niet voorzichtig genoeg zijn: ik lees het blad dan ook met een mondkapje op. En bij de partijen uit het blad die ik naspeel worden de stukken uiteraard eerst gedesinfecteerd.