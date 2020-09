Afghanistan hervat omstreden vrijlating Talibanleden

De regering liet de afgelopen tijd ook al duizenden Taliban vrij om vredesoverleg mogelijk te maken. De opstandelingen spraken in februari met de Verenigde Staten af dat zo’n 5000 opgepakte rebellen zouden worden vrijgelaten. Pas daarna willen ze met de Afghaanse regering praten over vrede in het door conflict verscheurde land.

De gevangenen die nu zijn vrijgelaten, behoren tot de laatste 320 Taliban die nog op vrije voeten moeten komen. Dat ligt ook buiten Afghanistan gevoelig omdat het gaat om opstandelingen die worden verdacht van betrokkenheid bij bloedige aanslagen of andere ernstige misdrijven.

Bezwaar

Zo hebben onder meer Australië en Frankrijk bezwaar gemaakt tegen de vrijlating van sommige geharde extremisten. Het zou gaan om mensen die een rol speelden bij de dood van Australiërs en Fransen. Het is onduidelijk of die protesten iets hebben uitgehaald.

Er worden woensdag naar verwachting nog meer Taliban vrijgelaten. “We willen de gevangenenruil afronden, omdat we het vredesproces zo snel mogelijk willen starten”, zegt een hoge functionaris, die anoniem wilde blijven.

Het begin van het langverwachte vredesoverleg lijkt daarmee in zicht te zijn. De regering zou alvast een “technisch team” naar golfstaat Qatar hebben gestuurd om voorbereidingen te treffen voor de onderhandelingen met de Taliban. De onderhandelaars stappen naar verwachting donderdag op het vliegtuig.