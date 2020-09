‘Verbied zaden van hooikoortsplant in vogelvoer’

In vogelvoer en zaaimengsels zitten zaden van de beruchte ‘hooikoortsplant’ ambrosia. Minister Carola Schouten van Natuur moet dat verbieden, want Nederland probeert juist te voorkomen dat de drie soorten ambrosia zich definitief in het land vestigen. De stichting platform Stop invasieve exoten heeft Schouten gevraagd om zo’n verbod wettelijk vast te leggen.

Ambrosia is een Noord-Amerikaanse plant, die sinds tien jaar in Nederland opduikt. Pollen van de plant zorgen voor ernstige hooikoortsklachten, waarmee mensen in het ziekenhuis terecht kunnen komen. Omdat ambrosia laat bloeit duurt het hooikoortsseizoen maanden langer. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA stimuleert bestrijding van de ongewenste exoot en vraagt vondsten te melden.

Volgens het platform is bestrijding van ambrosia “dweilen met de kraan open” als er geen totaalverbod op ambrosiazaden in vogelvoer komt. Er is wel een Europese richtlijn, maar die is onvoldoende, aldus het platform. Nu zitten in elke kilo voer gemiddeld 15 tot 30 ambrosiazaadjes. Het zaad blijft veertig jaar kiemkrachtig en ontkiemde planten vormen zelf ook veel zaad. Op die manier verspreidt de hooikoortsplant zich snel. Ambrosia overwoekert inheemse soorten.