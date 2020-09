Minder kijkers voor coronapersconferentie

Volgens Stichting KijkOnderzoek (SKO) stemden de meeste mensen, ruim 2,4 miljoen, hun tv op NPO 1 af. De overigen keken via RTL 4 mee. De laatste persconferentie trok zo’n 4 miljoen kijkers. Begin augustus lag het aantal ook op 3,5 miljoen. In het begin van de coronacrisis, in maart en april, keken ongeveer 7 miljoen mensen naar elke persconferentie over het coronavirus.

Dankzij de persconferentie kon DWDD-vervanger De Vooravond ook rekenen op goede kijkcijfers. Na de 1 miljoen van maandag keken er dinsdag 1,3 miljoen mensen. Het nieuwe SBS6-vooravondprogramma Dit Vindt Nederland trok juist minder kijkers: 102.000 na 125.000 op maandag.