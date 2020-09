Opgepakte demonstranten klagen stad Kenosha aan

Vier personen die bij anti-racismedemonstraties in de Amerikaanse stad Kenosha zijn opgepakt wegens het overtreden van de avondklok slepen de stad en de regionale overheid voor de rechter. De arrestaties zijn volgens hen in strijd met het recht op vrije meningsuiting in de grondwet van de Verenigde Staten. In Kenosha wordt aanhoudend gedemonstreerd tegen racisme en buitensporig politiegeweld sinds een ongewapende zwarte man op 23 augustus zevenmaal in de rug werd geschoten door een witte politieagent.