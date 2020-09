Wassen beeld Trump in New Yorkse Madame Tussauds mét mondmasker

Het wassen beeld van de Amerikaanse president Donald Trump is in het heropende wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds in New York voorzien van een mondmasker. Het populaire wassenbeeldenmuseum op Times Square in Manhattan sloot in maart vanwege de corona-epidemie en is sinds enkele dagen weer open, zij het met beperkte openingstijden, minder bezoekers tegelijkertijd en afstandsregels en hygiëneprotocollen.