Rutte en Koolmees praten met antiracisme-activisten

Activisten van Black Lives Matter en Kick Out Zwarte Piet (KOZP) praten woensdag in het Catshuis met premier Mark Rutte en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). De protestbewegingen spreken de bewindslieden niet alleen over de manier waarop racisme in de samenleving kan worden bestreden, maar ook over hoe het maatschappelijk debat daarover op een goede manier kan worden gevoerd.