Kamer bespreekt coronamaatregelen en spijtbetuiging Grapperhaus

Het coronavirus staat woensdag de hele dag centraal in de Tweede Kamer. Een eerste debat gaat over de wet voor de corona-app, het tweede over de maatregelen om het virus in te dammen. Tijdens dat laatste debat wil de Kamer ook minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan de tand voelen over zijn bruiloft waar gasten de coronaregels overtraden.

De Kamer bespreekt in de ochtend het voorstel voor een tijdelijke wet die een juridische grondslag moet geven aan de CoronaMelder. Deze app moet mensen waarschuwen die in de nabijheid van een besmet persoon zijn geweest. De Jonge heeft het wetsvoorstel eerder aangepast na onder meer stevige kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer de app landelijk wordt ingevoerd is nog niet duidelijk.

In de middag en avond debatteert de Tweede Kamer over de aanpak van de coronacrisis. De situatie is niet alarmerend, zei premier mark Rutte dinsdag op een persconferentie. De regio krijgt een steeds grotere rol in de aanpak van het virus. In de Kamer leven vragen over het testbeleid. Omdat zoveel mensen testen, roept het kabinet mensen op alleen te testen bij klachten.

De Kamer wil ook dat minister Grapperhaus zich tijdens het debat komt verantwoorden. Hij bood vorige vorige week zijn excuses aan, nadat beelden van de bruiloft waren opgedoken. De minister zei de halve dag bezig te zijn geweest mensen op de coronaregels te wijzen, maar erkende dat er niet altijd voldoende afstand werd gehouden. Sommige partijen in de Kamer twijfelen aan de geloofwaardigheid van de minister.