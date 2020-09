‘Antilichamen tegen corona tot vier maanden na herstel aanwezig’

Antilichamen tegen het nieuwe coronavirus zijn tot vier maanden in hogere concentraties aanwezig in meer dan 90 procent van de herstelde coronapatiënten in IJsland, wordt gesteld in een studie die dinsdag is verschenen. In eerdere studies werd juist waargenomen dat het aantal antilichamen tegen het longvirus binnen een aantal maanden na het herstel scherp afnam. Daardoor ontstonden vraagtekens over de eventuele duur van de verhoogde immuniteit na een besmetting.