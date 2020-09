Trump belooft Wisconsin 42 miljoen voor publieke veiligheid

Trump sprak met een lokale groep vooraanstaande zakenlieden en zei ook dat dat de regering bijna 4 miljoen bijdraagt om de schade te herstellen die onder meer winkels hebben opgelopen door de ongeregeldheden. Deze ontstonden nadat een zwarte man verscheidene keren in de rug werd geschoten door een witte politieagent.

Het slachtoffer Jacob Blake raakte gedeeltelijk verlamd en zal vermoedelijk nooit meer kunnen lopen. Trump zag ervan af hem te bezoeken in het ziekenhuis of zijn familie steun te geven . In plaats daarvan zei hij, na onder meer een uitgebrande meubelwinkel te hebben bekeken, Kenosho te zullen herbouwen en meer overheidsgeld te sturen naar Wisconsin. In deze noordelijke staat won hij bij de presidentsverkiezing van 2016 maar net.