‘Kind tot 12 jaar uit oranje gebied mag naar opvang en school’

Kinderen onder de 12 jaar die terugkeren uit een land of gebied waarvoor code oranje van kracht is, hoeven straks niet tien dagen volledig in quarantaine. Zij mogen wel naar de opvang en naar school, mits zij geen klachten hebben. Nu geldt dit al voor kinderen van 4 tot 12 jaar, maar straks dus ook voor de allerjongsten. Dat zal het kabinet dinsdagavond bekendmaken, melden Haagse bronnen.

Andere gezinsleden moeten na terugkeer uit voorzorg wel thuis blijven, ook als zij zich laten testen en/of als zij geen klachten hebben. De isolatie geldt voor iedereen die terugkeert uit een gebied waar veel besmettingen zijn. Het moet het risico op verspreiding van het coronavirus in Nederland tegengaan.

Ook mogen actievoerders of sportliefhebbers straks nog steeds niet juichen, schreeuwen of hardop zingen tijdens demonstraties of wedstrijden in bijvoorbeeld stadions. Deze maatregel blijft vooralsnog gehandhaafd, zeggen ingewijden, omdat de huidige besmettingscijfers nog geen aanleiding voor een versoepeling geven. Wel mogen fans en demonstranten klappen of lawaai maken met toeters.

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) is verheugd over het “verstandige besluit”.

“Als dit juist is, en we krijgen al signalen daarvan, dan is dit goed nieuws voor de ouders”, zegt voorzitter Gjalt Jellesma. Volgens hem is samen met de jeugdartsen namens de sector kinderopvang een succesvolle lobby opgezet om de quarantaine voor de allerjongsten van tafel te krijgen. “Kinderen van 0 tot 4 jaar zijn eigenlijk nooit de oorzaak van besmettingen. Zelfs tijdens de eerste coronagolf, toen veel zorgmedewerkers hun kinderen naar de kinderopvang brachten en bleek dat ook zorgpersoneel besmet raakte, is in de praktijk nauwelijks een besmetting via de allerjongsten aangetoond.”