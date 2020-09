Geel reisadvies geldt nu in heel Zweden

Nederlanders hoeven niet meer in quarantaine te gaan als ze op vakantie zijn geweest in de Zweedse regio Västra Götalands län, bekend van de hoofdstad Göteburg. Het ministerie van Buitenlandse Zaken oordeelt dat de corona-uitbraak hier onder controle is en verandert het reisadvies daarom van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel (let op: veiligheidsrisico’s).