Kamer wil Grapperhaus bevragen over bruiloft

De Tweede Kamer wil minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) deze week aan de tand voelen over zijn bruiloft, waar de gasten niet constant 1,5 meter afstand hielden. Dat zal waarschijnlijk gebeuren tijdens een groter coronadebat, dat woensdag of donderdag wordt gehouden.

Een verzoek om een apart debat over de bruiloft van de bewindsman kreeg niet voldoende steun in de Kamer.

Grapperhaus bood vorige vorige week zijn excuses aan, nadat beelden van de bruiloft waren opgedoken. De minister zei de halve dag bezig te zijn geweest mensen op de coroneregels te wijzen, maar erkende dat er niet altijd voldoende afstand werd gehouden.

"Ondanks alle genomen maatregelen, zijn er helaas momenten geweest waar de 1,5 meter afstand niet in acht genomen is. Dat spijt me, juist een minister moet altijd het goede voorbeeld geven", schreef hij in een verklaring.