Politie schiet zwarte man dood in Los Angeles

De politie in Los Angeles heeft een zwarte man doodgeschoten die na een achtervolging en een handgemeen mogelijk een wapen wilde gebruiken. De gebeurtenis leidde al snel tot antiracistische protesten, waarbij ongeveer honderd mensen leuzen als ‘No justice no peace’ en ‘ Black Lives Matter’ riepen in de wijk Westmont.

Het slachtoffer, in lokale media geïdentificeerd als de 29-jarige Dijon Kizzee, vluchtte te voet toen agenten hem op zijn fiets wilden tegenhouden. Hij zou een verkeersovertreding hebben begaan. Bij zijn aanhouding sloeg hij een politieman in zijn gezicht waarbij hij kledingstukken die hij bij zich had liet vallen. Daarin zat volgens de politie een semiautomatisch pistool, waarop agenten hem neerschoten. Onduidelijk is of de man het pistool wilde grijpen. Hij overleed ter plekke.

De Verenigde Staten zijn al een tijd in de ban van politiegeweld tegen zwarte mensen, volgend op de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd in mei. In tal van steden wordt sindsdien gedemonstreerd, maar ook geplunderd.

Trump betuigt steun aan politie

Donald Trump gaat dinsdag naar de door rellen geteisterde stad Kenosha in de staat Wisconsin om steun te betuigen aan de politie. Die schoot vorige maand Jacob Blake zeven keer in de rug, waardoor de zwarte man deels verlamd raakte.

Lokale autoriteiten hadden de president juist opgeroepen weg te blijven en geen olie op het vuur te gooien. De betogingen in Kenosha mondden herhaaldelijk uit in geweld bij confrontaties tussen witte burgerwachtgroeperingen en demonstranten. Twee mensen zijn omgekomen, een witte 17-jarige Trump-aanhanger is daarvoor aangeklaagd.