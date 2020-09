Minder pechmeldingen vakantiegangers voor ANWB Alarmcentrale

De ANWB Alarmcentrale heeft het afgelopen zomerseizoen 35 procent minder hulpvragen gekregen van Nederlanders die strandden met pech in het buitenland dan in 2019. Veel Nederlanders brachten vanwege de coronacrisis de vakantie door in eigen land of vertrokken met de auto naar een vakantiebestemming dicht bij huis.