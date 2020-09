VN: stop met foltering in Wit-Rusland

Mensenrechtenexperts van de VN beschuldigen de autoriteiten in Wit-Rusland ervan gevangenen te martelen. Ze hebben meldingen ontvangen van 450 gedocumenteerde gevallen van marteling en mishandeling sinds de controversiële verkiezingen op 9 augustus, meldden ze dinsdag in Genève.

Ze roepen de autoriteiten op hier onmiddellijk mee te stoppen en agenten aan te pakken die naar verluidt arrestanten hebben vernederd en geslagen. “Er is een absoluut verbod op foltering opgenomen in het internationaal humanitair recht”, zeiden ze in Genève. “Er is geen rechtvaardiging om welke reden dan ook.”

Van zes mensen ontbreekt ieder spoor. Onder de 6700 mensen die de afgelopen weken zijn gearresteerd, zijn journalisten en toevallige voorbijgangers. Ook zijn actievoerders opgepakt die hun recht op vreedzame vergadering uitoefenden, aldus VN-mensenrechtenexperts.

In Wit-Rusland wordt sinds de presidentsverkiezingen massaal gedemonstreerd nadat president Aleksandr Loekasjenko claimde te hebben gewonnen met 80 procent van de stemmen. Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat die uitslag het resultaat van verkiezingsfraude is. De autoritaire Loekasjenko regeert de voormalige Sovjetrepubliek al 26 jaar.