Aantal besmettingen stabiel, minder overlijdens en opnames gemeld

In de afgelopen week zijn 3597 mensen positief getest op het coronavirus, een fractie meer dan een week eerder. Toen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 3588 meldingen over nieuwe besmettingen. Volgens de gegevens die de GGD’en hebben doorgegeven, zijn 57 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, tegen 84 in de week daardoor.