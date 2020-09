Mogelijk toch garantiefonds voor tickets bij failliete airline

Dat schrijven de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR), de ANWB, de Consumentenbond en de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), die er met de minister over hebben gesproken. In een persbericht stellen de organisaties een mogelijke prijs voor van 25 eurocent bovenop de prijs voor vliegtickets om het fonds te vullen. “Deze kan hoger uitvallen, maar het zal in de buurt liggen”, aldus een woordvoerder van de ANVR.

In Denemarken bestaat een dergelijk fonds al. De minister wil het liever op Europees niveau invoeren dan alleen in Nederland, omdat veel Nederlandse reizigers ook via België of Duitsland vliegen, laat een woordvoerder weten. Wel is het goed om de maatregel eerst op landelijk niveau te onderzoeken, voordat het er op Europese schaal komt.

De ANVR vindt het vreemd dat reizigers wel hun geld terugkrijgen van een reisorganisatie bij een pakketreis, waar bijvoorbeeld een hotelovernachting bij inbegrepen zit, maar niet bij de luchtvaartmaatschappij als ze een los vliegticket hebben gekocht. Volgens de organisaties zijn er in de afgelopen 3,5 jaar twintig maatschappijen failliet gegaan in Europa, waardoor consumenten “miljoenen euro’s” schade hebben geleden. Het ministerie zegt dat het “maar om een paar airlines” gaat die op Nederland vlogen.